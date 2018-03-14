На самом деле, Рекс Тиллерсон сам хотел отставки с поста госсекретаря США. Между ним и Трампом нарастали противоречия, прежде только относительно подходов к Северной Корее и Ближнему Востоку. Тиллерсон был критически настроен к президентской стратегии давления на КНДР, не разделял всех тех угроз, которыми разбрасывался Трамп, и все же пытался вернуть это все в более рациональное русло.

Тиллерсон просил Трампа об отставке еще в 2017 году, но его не отпустили. Поэтому вчерашняя новость стала для него неожиданностью: застала госсекретаря во время африканского турне. Все это свидетельствует об импульсивности Трампа, которую он демонстрировал и ранее.

Что могло стать триггером для отставки? Наиболее вероятная версия – это то, что Тиллерсон сразу выступил в поддержку позиции Терезы Мэй о России в контексте отравления Скрипаля. Это было явно не согласовано с Белым домом, а Трамп, как известно, очень осторожен в своих высказываниях относительно Путина. И хотя позже президент также поддержал британское правительство, считается, что именно это событие могло послужить триггером для отставки Тиллерсона.

Майкл Помпео, которого Конгресс США сейчас должен утвердить на пост госсекретаря, известный своей довольно ястребиной позицией в отношении России. Кстати, он дважды был в Украине. Впервые, в качестве конгрессмена от Канзаса, он приезжал в апреле 2014-го, сразу после начала российской агрессии. А второй – буквально на днях, 8-9 марта, Помпео приезжал в Краматорск по приглашению председателя СБУ Василия Грицака. Ни для кого не секрет, что американские и украинские спецслужбы активно сотрудничают между собой. Поэтому Майкл Помпео хорошо информирован о состоянии дел в Украине и об угрозе, которую представляет Россия.

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Чем это назначение может быть положительным для нас? В Конгрессе США Майкл Помпео представлял наиболее консервативное, некое ультраправое крыло Республиканской партии, которая всегда традиционно враждебно относилась к России. А это значит, что если его назначат на пост госсекретаря (а я думаю, что так и будет), он будет очень хорошо работать с Сенатом и обеими Палатами представителей. Это усилит позиции администрации Трампа.

Кроме того, это назначение дает возможности для более тесного сотрудничества между Украиной и США. Теперь Помпео на уровне Госдепа будет лоббировать предоставление большей помощи по укреплению демократии в Украине. А это новые деньги для украинских реформ, в том числе антикоррупционных и институциональных, направленные на усиление государственной безопасности.

В отличие от Тиллерсона, по поводу которого в начале ходили опасения, что он чуть ли не пророссийский чиновник (а, как оказалось, наоборот), Помпео более приземленный. Все таки Тиллерсон был крупным бизнесменом, никогда ранее не участвовал в политике и, соответственно, не избирался в Конгресс.

Помпео из тех, кого называют людьми от земли. Бывший военный, он, к слову, служил в западном Берлине во времена Холодной войны. Он хорошо знает, какую угрозу тогда представлял СССР. К тому же, Помпео – это экс-глава спецслужбы, а следовательно, человек действия. Чиновник такого уровня, который хорошо осведомлен о состоянии дел в Украине, является большой редкостью. Поэтому и помогать он будет конкретно, а не декларативно.

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