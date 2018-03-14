Активно валюту раскупает население в кассах и нефтетрейдеры с иностранцами на межбанке

Доллар пошел активно дорожать после вчерашнего разворота межбанка: 14 марта его курс поднялся на 21 копейку, и закрепился к вечеру в рамках 26,13-26,17 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, информирует svodka.net.

«Спрос на иностранную валюту значительного превышал ее предложение», — отметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Хотя в целом ничего удивительного не произошло — рынок пожинает плоды действий Нацбанка, который остановил укрепление гривни вчера.

«Активный выкуп регулятором избытка валютного предложения накануне дал сигнал рынку о достижении локального курсового дна, соответственно ограничил активность продавцов и подстегнул отложенный спрос на валюту. Наличный рынок традиционно активизировался, перейдя от формата «продажи на падении» к «покупке на росте». А высокий уровень гривневой ликвидности позволяет дополнительно раскачивать курс», — рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

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Еще сказалась упрямство, правительства, которое 13 марта отказалось платить более 17-17,5% годовых по облигациям внутреннего госзайма.

«Размещение Минфином ОВГЗ под доходность, меньшую ожидаемой нерезидентами, снизило их аппетиты и объемы продаваемой валюты», — добавил Куринной.

Всего этого хватило для резких курсовых скачков на межбанке.

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«Котировки достигали даже 26,30 грн./$, но откатывались после того, как экспортеры выходили продавать доллар на высоких уровнях. Им это было, непременно выгодно, а рынок получал продажи. Активнее только доллар сегодня приобретали нерезиденты, нефтетрейдеры, которые довольно долго выжидали со своими приобретениями. Также валюту брали под продажи людям на наличном рынке», — рассказал Юрий Гриненко.

Общий объем торгов подрос совсем незначительно: со вчерашних $419,18 млн. до $428,18 млн. Но банкиры говорят о высокой активности на межбанке.

«Обе стороны торгов активно участвуют в заключении сделок. Покупатели пытаются максимально (по объему) откупить то, что долго откладывали, пока рынок валился вниз. Продавцы же энергично продают и обязательные поступления, а также выставляют свободные продажи, пытаясь каждый раз предложить цену повыше. Соответственно, так как спрос в данный момент велик, — повышение цены отлично принимается рынком, из-за чего котировки плавно повышаются. Оснований для выхода НБУ с аукционом/интервенциями по покупке валюты пока нет», — рассказал UBR.ua директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Ситибанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей — ING Bank и Креди Агриколь Банк.

Взлет безналичного рынка резко всколыхнул цены в кассах банков и небанковских финучреждений.

«Наличный рынок развернулся к росту более динамичными темпами: утренний уровень 25,10-26,16 грн./$ вырос к середине дня до 26,30-26,42 грн./$», — уточнил Олег Куринной.

Откатится, но не сразу

При этом финансисты настраиваются на дальнейшее подорожание доллара.

«Похоже, что можно задуматься о поиске точки входа в короткую позицию по доллару», — отметил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Юрий Гриненко ждет 15 марта старта межбанка в рамках 26,12-26,22 грн./$, Олег Куринной рассчитывает на торговлю в диапазоне 26,10-26,20 грн./$. А их коллеги настроены еще пессимистичнее.

«Мы прогнозируем открытие с отметок 26,15-26,25 грн./$ и небольшое замешательство в первой половине торговой сессии. Если цены останутся интересными для покупателей и этот диапазон выдержит проторговку — допускаем, что рынок поднимется к 26,20-26,30 грн./$, где пройдет основной объем торгов», — спрогнозировал Антон Стадник.

В тоже время финансисты не верят в долгосрочное подорожание доллара, и говорят о нынешнем развороте рынка, как о временной тенденции. По межбанку активно расходится слух о том, что Нацбанк готов немного продать доллара из своих золотовалютных резервов, и снова развернуть курс. На этот раз в сторону укрепления гривни. Правда это или нет — покажет время. Но пока об удешевлении американской валюты говорят, как об отдаленной перспективе.

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