Адвокат Илья Новиков сообщил, что высший суд РФ за день рассмотрел и отклонил надзорную жалобу по поводу регистрации кандидатом Владимира Путина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Илья Новиков: Радует скорострельность Верховного суда РФ Фото: Илья Новиков / Facebook по иску о признании незаконной регистрации Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщил российский адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook."Радует скорострельность Верховного суда РФ. Во вторник подаешь надзорную жалобу: "А ничего, что иск о снятии Путина с выборов у вас рассмотрели без Путина, потому что он вроде как не заинтересованное лицо?" В среду уже ответ: "Ничего, все норм", – написал он. https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10209496585051314 Собчак подала в высший суд России жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты 14 февраля. В иске она просила суд отменить постановление ЦИК России от 6 февраля, которым действующий президент РФ был официально зарегистрирован кандидатом на пост главы государства. Суд отказал в удовлетворении иска и 26 февраля отклонил апелляцию Собчак на это решение.12 марта адвокаты Собчак подали надзорную жалобу по иску. Новиков сообщил, что после выборов будет подана жалоба в Конституционный суд о нарушении ЦИК ч. 3 ст. 81 конституции. По его словам две необходимые для подачи жалобы инстанции в Верховном суде юристы Собчак уже прошли. Собчак подчеркивала, что Путин уже трижды был президентом России и, в соответствии с конституцией РФ, больше не имеет права выдвигать свою кандидатуру на этот пост.Согласно ч. 3 ст. 81 конституции РФ, “одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд“. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки суд что жалобу надзорную путина Теги: мир