Ну, в общем, да, международная атмосфЭра шепчет: займи, но выпей

Ирина Алкснис

Британцы со своим Скрипалем, немцы со своей чудной передовицей в Die Welt, американцы со своими угрозами отбомбить Сирию...

Напоминает некоторые моменты 2014 года, который, казалось, давно в прошлом. У френдов вновь побежал холод по спине от предчувствия большой войны. И надо признать, я их понимаю.

И понятно, что вся эта синхронность совсем не случайна.

В связи с чем возникает закономерный вопрос: с чего вдруг и почему именно сейчас снова?

Самое противное, что явных причин не видно. Точно также как не было явных поводов у Путина проводить эту милитаристскую презентацию во время послания.

Но факт, что Путин ее провел, а также факт, что Запад устраивает нынешний танец с бубнами, говорят о том, что эти причины есть. Все это означает, что мир находится в какой-то очень опасной точке и всеми сторонами задействованы все возможные ресурсы, чтобы переломить ее в свою пользу.

Просто то, что не конечно, что же это за точка такая, особенно напрягает и пугает. Непонятная угроза самая страшная.

Я тоже не знаю, из-за чего весь этот сыр-бор. У меня есть только версия.

Думаю, что эта самая крайне опасная ситуация сложилась в мировых (в первую очередь, западных) экономических и элитных разборках. Что-то там заваривается настолько крутое, что реально может рвануть на весь мир.

И они пытаются канализировать эту очень опасную для них ситуацию в привычном направлении - через Россию. Использовать Россию в качестве болвана в карточной партии, а в итоге за ее счет решить сложившейся конфликт.

Но повторюсь, в чем конкретно дело, я не знаю.

И именно следовательно Россия сейчас ощетинилась по полной программе. Нам начхать на их проблемы, это не наши проблемы. Пусть делают, что хотят. Но решить их за наш счет, мы не дадим.

А учитывая столь жесткую, демонстративно милитаристскую позицию России, видимо, наши разведка и аналитика прогнозируют очень крутые варианты развития событий.

Но для нас главное - чтобы не за наш счет. Потому и "Кинжал" вчера Минобороны показало. Чтобы максимально доходчиво донести нашу позицию до той стороны.