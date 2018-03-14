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Британцы со своим Скрипалем, немцы
со своей чудной передовицей в Die Welt, американцы со своими
угрозами отбомбить Сирию...
Напоминает некоторые моменты 2014
года, который, казалось, давно в прошлом. У френдов вновь побежал
холод по спине от предчувствия большой войны. И надо признать, я их
понимаю.
И понятно, что вся эта синхронность
совсем не случайна.
В связи с чем возникает
закономерный вопрос: с чего вдруг и почему именно сейчас снова?
Самое противное, что явных причин
не видно. Точно также как не было явных поводов у Путина проводить
эту милитаристскую презентацию во время послания.
Но факт, что Путин ее провел, а
также факт, что Запад устраивает нынешний танец с бубнами, говорят
о том, что эти причины есть. Все это означает, что мир находится в
какой-то очень опасной точке и всеми сторонами задействованы все
возможные ресурсы, чтобы переломить ее в свою пользу.
Просто то, что не конечно, что же
это за точка такая, особенно напрягает и пугает. Непонятная угроза
самая страшная.
Я тоже не знаю, из-за чего весь
этот сыр-бор. У меня есть только версия.
Думаю, что эта самая крайне опасная
ситуация сложилась в мировых (в первую очередь, западных)
экономических и элитных разборках. Что-то там заваривается
настолько крутое, что реально может рвануть на весь мир.
И они пытаются канализировать эту
очень опасную для них ситуацию в привычном направлении - через
Россию. Использовать Россию в качестве болвана в карточной партии,
а в итоге за ее счет решить сложившейся конфликт.
Но повторюсь, в чем конкретно дело,
я не знаю.
И именно следовательно Россия
сейчас ощетинилась по полной программе. Нам начхать на их проблемы,
это не наши проблемы. Пусть делают, что хотят. Но решить их за наш
счет, мы не дадим.
А учитывая столь жесткую,
демонстративно милитаристскую позицию России, видимо, наши разведка
и аналитика прогнозируют очень крутые варианты развития
событий.
Но для нас главное - чтобы не за
наш счет. Потому и "Кинжал" вчера Минобороны показало. Чтобы
максимально доходчиво донести нашу позицию до той стороны.