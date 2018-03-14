|Савченко могут исключить из комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны
|14.03.2018 20:25
|
Народного депутата Надежду Савченко могут исключить из парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Об этом передает со ссылкой на .
Как сообщается, с инициативой исключить Савченко из состава комитета выступил нардеп Юрий Береза. В частности, он заявил, что присутствие Савченко в комитете является "легитимизацией террористов, работающих на ".
"Другие члены комитета предложение об исключении поддержали, однако отметили, что это не в компетенции комитета - следовательно нужно принять решение об обращении комитета к председателю . Ни один из членов комитета против этого не возражал. Решение приняли единогласно", - говорится в сообщении.
Кроме того, нардеп Андрей Тетерук предложил лишить Савченко звания Героя Украины. Вместе с тем, глава комитета отметил, что лишить звания может только президент по решению суда.
Напомним, ранее сообщалось, что Савченко могут привлечь к уголовной ответственности и лишить депутатской неприкосновенности.