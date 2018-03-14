В старом заброшенном сарае английского города Манчестер нашли классический Mercedes-Benz 190 SL образца 1962 года.

Спортивный автомобиль простоял без движения 44 года, информирует svodka.net.

svodka.net/

«Недавно мы получили звонок о Mercedes-Benz 190 sl. Погрузились в свой грузовик и поехали по адресу. Мы нашли автомобиль. Но главная проблема была в том, что внутри машины поселились опоссумы. Однако автомобиль мы почистили и сейчас он на пути к новому владельцу «, — пишет на странице ФБ участник группы искателей раритетных машин European Auto Solutions

Найденный спорткар ярко-красного цвета English Red.

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Последний раз техобслуживание машина проходила в 1974 году в штате Флорида.

svodka.net/

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