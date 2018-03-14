|Аваков передал целебный мед семьям погибших в АТО добровольцев
|14.03.2018 20:31
|
Также министр наградил 52 бойцовМинистр внутренних дел Арсен Аваков в День добровольца передал семьям погибших защитников Украины "настоящий целебный мед".
Арсен Аваков. Фото: unian.net
"В день украинского добровольца передал семьям погибших защитников отечества настоящий целебный мед, который умышленно привезли из Львовщины, пусть он приносит вдохновение и здоровье детям и родным наших героев!", - написал Аваков в Twitter .
Министр также вручил 52 бойцам государственные награды и отличия МВД "за мужество, самоотверженность и отвагу при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напомним, что Президент Петр Порошенко посмертно наградил 43 военнослужащих орденами и медалями.
Поделитесь статьей с друзьями