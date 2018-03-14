Также министр наградил 52 бойцов

"В день украинского добровольца передал семьям погибших защитников отечества настоящий целебный мед, который умышленно привезли из Львовщины, пусть он приносит вдохновение и здоровье детям и родным наших героев!" , - написал Аваков в Twitter .

Министр также вручил 52 бойцам государственные награды и отличия МВД " за мужество, самоотверженность и отвагу при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" .