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Даша Астаф"єва у невидимій білизні влаштувала фотосесію на даху (ФОТО)
14.03.2018 20:33
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Співачка і модель Даша Астаф'єва нещодавно викладала у мережу світлини, на яких позувала у спортивній білизні, зізнаючись, що набрала зайвого і зараз починає активно худнути. Втім, після нових кадрів, опублікованих зіркою, фани засумнівалися, чи так вже й потрібна Даші дієта?

На світлинах співачка позує у світлій легкій сукні і лише в одних трусах, яких практично не видно на тілі зірки. Фотосесія відбувалася на даху багатоповерхівки. До фото Даша додала хештег #воїнисвітлаідобра.

Фотографом стала Тіна Соколова, яка знімає українських та російських знаменитостей.

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