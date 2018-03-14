Колумнист издания "ГОРДОН" Евгений Кузьменко задается вопросом, может ли внефракционный нардеп Надежда Савченко, которую ждут на допросе по делу лидера "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, причинить "ощутимый вред" лидеру партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Савченко хотят допросить по делу Рубана Фото: hromadske.ua "Надежде Савченко, видимо, "шьют лапти" в рамках Рубангейта. На днях депутатам (и нам) покажут захватывающий триллер в рамках Рубангейта – и Надежда там будет играть одну из ключевых ролей. Посмотрим. А теперь вопрос к вам: как считаете, вероятно ли – в случае, если фильм будет действительно убедительным, – привязать Надежду к Юлии Владимировне? Все-таки первым номером в списке "Батьківщини" была. Ну, и Вера Савченко связана с Медведчуком, плюс Рубан, плюс давние слухи о контактах Тимошенко и Медведчука", – написал он.Кузьменко задается вопросом, может ли Савченко причинить "ощутимый вред" Тимошенко, "если всю эту ботву подать в удобоваримом виде"."Только одна просьба: ставить себя на место народных масс, а не "фейсбуковских" умников. Потому как не Facebook будет избирать президента и парламент", – отметил журналист. https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/1564746176912396 Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР".Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил сегодня, что в случае неявки Савченко 15 марта на допрос в СБУ отправит в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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