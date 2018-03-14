|Климкин проведет телефонный разговор с новым главой МИД Германии Маасом
|14.03.2018 20:38
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Климкин отметил, что Маас как министр юстиции уделял много внимания и противодействия фейковым новостям в СМИ, и российской пропагандеМинистр иностранных дел Павел Климкин намерен провести телефонный разговор с новым министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в ближайшее время.
Павел Климкин. Фото: rbc.ua
"Мы планируем телефонный разговор в ближайшее время. Он был назначен формально только сегодня ... Поскольку Хайко Маас был министром юстиции, я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - сказал Климкин, сообщают "Украинские Новости".
Климкин отметил, что Маас как министр юстиции уделял много внимания и противодействия фейковым новостям в СМИ, и российской пропаганде.
"Это не только его должностные обязанности, это его убеждение как политика, так в этом не может быть никаких сомнений", - добавил он.
Отвечая на вопрос, будет ли во время переговоров с Маасом и главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана согласована дата следующей встречи министров в "нормандском формате", Климкин высказал сомнение.
"Даже нашего совместного согласия и настроенности с Францией и Германией не хватает, чтобы собрать министерскую встречу - для этого необходимо согласие России", - сказал Климкин.
Он указал на важность согласования не только даты встречи, но и повестки дня тех вопросов, которые будут обсуждаться.
Среди них Климкин подчеркнул необходимость обсуждения вопросов безопасности на Донбассе, освобождения политзаключенных и реального формата миротворческой миссии ООН.
"Если Лавров будет готов обсудить это с нами... Я был в Париже и обсудил уже это с Ле Дриана, сейчас еще раз переговорю об этом с нашими немецкими партнерами, и тогда мы выйдем с консолидированной позицией. А относительно даты - это зависит от российской стороны", - добавил министр.
Напомним, большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились на создание их политической силой так называемой "большой коалиции" с консервативным блоком ХДС/ХСС. Результаты голосования немецких социал-демократов поздравила также и канцлер Меркель, которая отметила, что с нетерпением ждет дальнейшее сотрудничество в рамках коалиции "на благо страны".