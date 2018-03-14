Климкин отметил, что Маас как министр юстиции уделял много внимания и противодействия фейковым новостям в СМИ, и российской пропаганде

"Мы планируем телефонный разговор в ближайшее время. Он был назначен формально только сегодня ... Поскольку Хайко Маас был министром юстиции, я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину" , - сказал Климкин, сообщают "Украинские Новости" .

Климкин отметил, что Маас как министр юстиции уделял много внимания и противодействия фейковым новостям в СМИ, и российской пропаганде.

"Это не только его должностные обязанности, это его убеждение как политика, так в этом не может быть никаких сомнений" , - добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли во время переговоров с Маасом и главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана согласована дата следующей встречи министров в "нормандском формате", Климкин высказал сомнение.

"Даже нашего совместного согласия и настроенности с Францией и Германией не хватает, чтобы собрать министерскую встречу - для этого необходимо согласие России" , - сказал Климкин.

Он указал на важность согласования не только даты встречи, но и повестки дня тех вопросов, которые будут обсуждаться.

Среди них Климкин подчеркнул необходимость обсуждения вопросов безопасности на Донбассе, освобождения политзаключенных и реального формата миротворческой миссии ООН.

"Если Лавров будет готов обсудить это с нами... Я был в Париже и обсудил уже это с Ле Дриана, сейчас еще раз переговорю об этом с нашими немецкими партнерами, и тогда мы выйдем с консолидированной позицией. А относительно даты - это зависит от российской стороны" , - добавил министр.