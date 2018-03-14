На XI Форуме Европа-Украина говорят об улучшении польско-украинской пограничной инфраструктуры

14 марта, в Ясенке близко от польского города Жешува проходит второй и последний день XI Форума Европа-Украина, передает со ссылкой на .

Как сообщается, во время вчерашних встреч, политики, предприниматели и эксперты говорили, прежде только о торговле, инфраструктуре, безопасности и энергетике.

В частности, посол Украины в Польше Андрей Дещица сказал, что торговля между Украиной и Польшей, а также Европой будет развиваться, если улучшится инфраструктура на польско-украинской границе.

"Обе стороны имеют много работы и в интересах обеих сторон построить близкий пункт пропуска. Это должна быть взаимная инициатива, - отметил он.

В свою очередь, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик во время форума сказал, что обе стороны обсуждают улучшение пограничного движения.

По его словам, одной из важных тем является вопрос автомагистрали A4.

"До сих пор нет инициативы со стороны второй стороны (Украины – ред.), чтобы совместить ее с сетью главных дорог Украины. Отсутствует также отделения контроля движения частных автомобилей и грузовиков. Мы беседуем об этом с украинской стороной и надеюсь, что нам наконец удастся достичь успеха", - сказал министр.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине планируется строительство дороги от Львова до границы с Польшей. Указанная дорога будет соединена с польским автобаном А4, который идет вдоль всей южной Польши.

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