Все министры правительства Владимира Гройсмана согласны с решением запретить национальным сборным Украины принимать участие в спортивных соревнованиях на территории России, заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Жданов: Все министры здесь единодушны Фото: dsmsu.gov.ua "Проинформировал правительство о решении федераций США, Канады и Чехии бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Доложил о встрече с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком и общем решении не посещать эти соревнования, а также о приказе Министерства о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории РФ. Премьер-министр Владимир Гройсман выразил поддержку в этом вопросе", – написал Жданов. https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/1572675612850634 Он также процитировал слова украинского премьер-министра:"Все министры здесь единодушны. Спасибо спортсменам за принятое соответствующее решение. Считаю, что пока Россия будет страной-агрессором и дикарем в своей политике, весь мир все больше будет реагировать таким образом по отношению к ней".Брынзак в интервью российскому изданию "Советский спорт", которое вышло 13 марта, заявил, что все украинские сборные, в том числе биатлонная, будут бойкотировать соревнования в РФ. По его словам, решение было принято во время совещания со Ждановым. Брынзак добавил, что украинская биатлонная команда снялась с этапа Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени с 22-го по 25 марта.Сегодня Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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