Пока мы половину недели отмечали международный женский день 8 марта, в мире произошла настоящая сенсация – американский президент впервые в истории согласился встретиться с лидером Северной Кореи.

США официально не признают КНДР государством. Официальная позиция Вашингтона такая: Северная Корея – это территория, управляемая сепаратистами. Эти люди захватили и незаконно удерживают там власть, издеваясь над местным населением. По сути дела, для Вашингтона КНДР – это то же, что для Киева «ЛДНР». Никакой украинский президент в обозримой перспективе ни за что не пойдет на переговоры с кем-либо из донецких или луганских главарей. И правильно сделает, такие переговоры легализовали бы этих бандитов и узурпацию ими власти.

Все то же всегда касалось отношений США с Северной Кореей. Американцы категорически отказывались признавать КНДР страной, гарантировать ей безопасность и отправлять туда своего посла. Вашингтон даже на переговоры с Пхеньяном смотрел очень скептически, предпочитая им – санкции и крупномасштабные учения у самых границ КНДР.

С 1953 года, когда закончилась Корейская война, американская политика на Корейском полуострове была очень простой. Она сводилась к тому, что рано или поздно КНДР должна прекратить существование. После этого Корея воссоединится под эгидой Сеула (то есть Южной Кореи) и станет государством-союзником США. Говорить с Пхеньяном можно было лишь об условиях капитуляции.

У Северной Кореи, как и у донецких боевиков, есть влиятельные покровители. Раньше это был СССР, теперь в основном Китай. Эти страны Пхеньян признают и поддерживают КНДР всеми способами – деньгами, оружием, технологиями, торгуют с Северной Кореей, даже отправляют туда туристов.

Какая-то минимальная экономическая активность там есть. Люди периодически умирают от голода, но все равно не бунтуют. У них есть намного более важное занятие: создание ядерного оружия.

По мнению Пхеньяна, только с помощью бомбы в современном мире можно гарантировать себе безопасность. На страну, у которой есть ядерный запас, никто не нападет. Абсолютно невозможно, например, представить себе российскую агрессию против Украины с сотней ядерных боеголовок.

Именно следовательно северокорейцы готовы есть червяков и корешки, но лишь бы создать собственную термоядерную ракету. И, похоже, преуспели. Во всяком случае, испытания и военный части, и ракеты-носителя в 2017 году прошли вполне нормально. Это меняет вообще всю ситуацию. Теперь уже всем ясно, что военным способом решить северокорейскую проблему не могут даже американцы. Точнее, могут, конечно, но с очень большим риском получить в ответ термоядерный удар по какому-нибудь своему городу. США на это никогда и ни за что не пойдут.

Поскольку военная опция отпадает, то остается только дипломатическая. Видимо, Дональд Трамп именно так понял ситуацию, следовательно и простодушно согласился встретиться с Ким Чен Ыном. В Вашингтоне эта новость произвела эффект ядерной бомбы.

Действующий американский президент одним выступлением перечеркнул 70 лет политики своей страны на Корейском полуострове. По сути дела, он объявил, что признает Северную Корею отдельной страной – такой же, как и все прочие. Он готов с ней говорить и заключить мирное соглашение. (Формально война между Севером и Югом, а также США не закончена – там лишь действует перемирие). Более того, Трамп вроде как согласился на сделку с взаимными гарантиями безопасности. По крайней мере, он пообещал согражданам «самую лучшую сделку в истории» с Пхеньяном.

Сенаторы, конгрессмены, дипломаты, эксперты, журналисты – все пришли в шок от слов президента. Все бросились отговаривать президента от необдуманного решения. Даже в его собственной администрации не все согласились с заявлениями Трампа. Сейчас Белый дом вроде бы дал задний ход. Его сотрудники говорят, что переговоры начнутся при условии начала ядерного разоружения КНДР. Но эти слова уже мало кто замечает. Мир облетела новость о том, что Трамп согласен на переговоры, это – новость.

Очень сложно сказать, чем закончится это мельтешение, однако тут есть один очень важный момент: своим заявлением о готовности к диалогу Трамп сделал дырку в плотине. Прежняя железобетонная позиция США о непризнании КНДР и невозможности ведения с нею диалога дала трещину.

Возможность переговоров на высшем уровне и достижения какой-то сделки уже не кажется абсолютно фантастической. Соглашение могло бы быть таким, например. США признают КНДР и начинают отмену санкций. Обе страны открывают посольства в Пхеньяне и Вашингтоне и заключают мирный договор. Это – ровно то, чего хочет Пхеньян.

Взамен Северная Корея может отказаться от дальнейшего производства ядерного оружия, законсервировать уже существующее, присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия и пустить на объекты своей атомной промышленности международных наблюдателей. Да, от такой сделки престиж американской дипломатии может пострадать. Но вот всему миру будет гораздо спокойнее спать, если Вашингтон и Пхеньян не собираются забросать друг друга термоядерными ракетами.

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