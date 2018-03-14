Впервые с момента основания НАТО на территории Альянса в Великобритании был применен военный нервно-паралитический агент, созданный Россией, сообщает официальный сайт Совета НАТО.

В Совете НАТО сообщили, что Великобритания подтвердила использование вещества, разработанного Россией, и проинформировала союзников, что с большой вероятностью Россия несет за это ответственность, информирует svodka.net.

«Великобритания подтвердила, что это было неизбирательное и безответственное набег на Соединенное Королевство, в результате чего жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску», – говорится в заявлении.

Союзники выразили «глубокую озабоченность» в связи с использованием нервно-паралитического агента и призвали Россию рассмотреть вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы «Новичок». В НАТО отметили, что набег было явным нарушением международных норм и соглашений.

«В 1997 году Конвенция о химическом оружии стала одной из основ глобального режима нераспространения. Конвенция запрещает разработку, передачу и использование химического оружия. Государства – участники Конвенции… обязуются не разрабатывать, производить или иным образом приобретать, не складировать и не сохранять химическое оружие, ни передавать прямо или косвенно химическое оружие никому. Государства-участники также обязуются не участвовать в каких-либо военных приготовлениях к использованию химического оружия», – напомнили в Альянсе.

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В НАТО отметили, что часто осуждали использование химического оружия в Сирии и призывали ответственных лиц привлекать виновных к ответственности.

«НАТО рассматривает любое использование химического оружия как угрозу международному миру и безопасности», – говорится в заявлении Альянса.

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