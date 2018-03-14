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Климкин обеспокоен строительством второй нитки "Турецкого потока"
14.03.2018 20:53
Климкин обеспокоен строительством второй нитки "Турецкого потока"
Министр заявил, что Венгрия готова взять примерно половину объема второй ветки
Министр иностранных дел Павел Климкин обеспокоен строительством второй нитки морского участка газопровода "Турецкий поток" и не исключает строительства третьей.
Климкин обеспокоен строительством второй нитки "Турецкого потока"

Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады по иностранным делам, передают "Украинские Новости".

"Мы всегда бьемся против "Северного потока-2". Но у нас есть и другие угрозы - это "Турецкий поток". В настоящее время достигнута договоренность (хотя она публично не объявлена) между Турцией и Россией о строительстве 2-й ветви. И это одна из причин венгерского поведения. Венгрия, по нашим данным, готова взять примерно половину объема 2-й ветви, другая половина будет распространена между балканскими странами, прежде только Сербией, но также направлена на другие рынки", - заявил министр.

Между тем, Климкин не исключил возможность строительства и третьей нитки газопровода.

"Тут у нас есть стратегия, работаем и с американцами, и с теми, кто нам помогает. Но остановить 2-ю ветку нам будет сложнее. Кроме того, я не исключаю, хотя вероятность этого сейчас невысокая, строительство 3-й ветви. Россия давит на Турцию, но согласия Турции на сегодня как таковой нет", - добавил он.

Политическая логика строительства еще двух ветвей "Турецкого потока", по словам Климкина, не является рациональной.

Напомним, что Венгрия и "Газпром" заключили соглашение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию и Сербию в Венгрию.

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