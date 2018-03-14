Министр заявил, что Венгрия готова взять примерно половину объема второй ветки

Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады по иностранным делам, передают "Украинские Новости" .

"Мы всегда бьемся против "Северного потока-2". Но у нас есть и другие угрозы - это "Турецкий поток". В настоящее время достигнута договоренность (хотя она публично не объявлена) между Турцией и Россией о строительстве 2-й ветви. И это одна из причин венгерского поведения. Венгрия, по нашим данным, готова взять примерно половину объема 2-й ветви, другая половина будет распространена между балканскими странами, прежде только Сербией, но также направлена на другие рынки", - заявил министр.

Между тем, Климкин не исключил возможность строительства и третьей нитки газопровода.

"Тут у нас есть стратегия, работаем и с американцами, и с теми, кто нам помогает. Но остановить 2-ю ветку нам будет сложнее. Кроме того, я не исключаю, хотя вероятность этого сейчас невысокая, строительство 3-й ветви. Россия давит на Турцию, но согласия Турции на сегодня как таковой нет" , - добавил он.

Политическая логика строительства еще двух ветвей "Турецкого потока", по словам Климкина, не является рациональной.