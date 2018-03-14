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По словам Марины Литвиненко, вдовы экс-офицера ФСБ РФ Александра
Литвиненко, Россия не сделала выводы из дела об убийстве ее жена и
посчитала, что тогда Великобритания проявила слабость. Вдова
Литвиненко прокомментировала отравление Скрипаля и реакцию Терезы
Мэй Фото: EPA "Я уверена, что английское правительство опирается
именно на предыдущий опыт – дело Литвиненко. И считаю
положительным фактом то, что ни полиция, ни правительство Англии не
брали долгий разгон, как это было в нашем деле. Напомню: Саша уже
две недели как находился в госпитале, но никто не хотел поверить
нам, его близким, в том, что нужно сделать необходимые анализы на
отравление. Мы боролись за то, чтобы нам поверили. По нашей просьбе
Сашу проверили на радиоактивное отравление. И только в последние
часы его жизни врачи определили, что это был полоний. То есть мы
все время говорили о потерянном времени… И только благодаря Сашиной
жизнеспособности, тому что он прожил долго в мучениях – 23
дня – удалось в конце концов обнаружить полоний, на что,
видимо, отравители не рассчитывали", – рассказала
Литвиненко.Как пишет издание, публичному расследованию отравления
Литвиненко противостояла нынешний британский премьер Тереза Мэй, а
тогда – глава МВД. Вдова Литвиненко обжаловала позицию Мэй и
выиграла тяжбу. Высокий суд Лондона признал вескими аргументы в
пользу проведения открытого процесса.По словам вдовы Литвиненко,
решение Высокого суда Лондона позволяет утверждать, что за
убийством ее мужа "стоит российское государство, что Луговой и
Ковтун совершили это преступление, и что о нем не могло не знать
руководство России и российских спецслужб". При этом ее возмущает,
что российские чиновники выского уровня, комментируя дело Скрипаля,
говорят, что по делу Литвиненко "не было никаких доказательств" и
что оно "до сих пор не расследовано"."Полиция провела полное
криминальное расследование, доказательства против Лугового и
Ковтуна были собраны, и было доказано в суде, что это –
преступники!" – утверждает Литвиненко.Марина Литвиненко
подчеркнула, что медицинская помощь Сергею Скрипалю и его дочке Юле
была оказана сразу после отравления, и сразу началось полицейское
расследование. Кроме того, подключилось британское правительство."Я
могу только говорить, что было упущено время со дня вынесения
судебного решения по делу Литвиненко и по день сегодняшний. К
сожалению, в России тогда так до конца и не поняли, что этим
судебным решением России был дан очередной шанс. То есть Англия
показала: мы как бы понимаем, что это сделали вы, но мы даем вам
возможность остаться в цивилизованном обществе. Но этот посыл не
был понят. Он был понят как слабость", – сказала
она.66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4
марта с симптомами отравления. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что по
данным следствия, в Солсбери был применен
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До
вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно было объяснить
случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе
Великобритания будет расценивать случившееся как
недружественный акт применения силы, отметила премьер. Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.13
марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона.14 марта
Тереза Мэй в ходе выступления в британском парламенте объявила о
высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля. Также
Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН в
связи с отравлением бывшего российского разведчика.23 ноября 2006
года в больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний
офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой
болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного
вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко
встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент
российскими предпринимателями Луговым и Дмитрием
Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше
девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные
слушания начались только в начале 2015 года. По одной из
версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него
компромата на представителей российских властей. 21 января
2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод,
что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано
Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а
также президентом Владимиром Путиным. Виновными в убийстве
признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай
Литвиненко.
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