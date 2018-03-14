Судя по активности ЦИК и мадам Памфиловой лично — идея с «наблюдением на участках» и «предотвращением фальсификаций» тоже терпит фиаско. Основной массив независимых наблюдателей просто обрезали, вместе с теми СМИ, которые давали им формальную «крышу» редакционного задания.

И я вам знаете, что скажу? Дурак тот, кто ждал его-то другого. На «выборах путина» все уже давно расписано и утверждено. Никаких неожиданностей не будет, а где они будут — быстренько возбудят уголовные дела на тех, кто осмелится заявить о нарушениях. Мадам Памфилова лично обещала бороться с сообщениями о нарушениях.

Но, конечно, «надо идти и голосовать», да? Знаете… Засуньте свои математические выкладки себе в …коробку для макулатуры. Никто эти бумажки не собирается даже и считать. О чем уже давным-давно (лет 10+) каждый раз подают «сигналы». Если вы их старательно «не понимаете», и не видите проблемы, глядя на «146%» — дело ваше, но имейте совесть, не тащите в эту грязь тех, кто не отворачивается от реальности.

Единственная возможная реакция на это всё — жесткий и полный бойкот. Не только «выборов путина», но и, по мере возможности, всех государственных институтов. Свести к вынужденному минимуму любое с ними общение. Бойкот «выборов путина» — только первый шаг в правильном направлении. По очень длинной дороге…

P.S. Алё, СовФед? Где мне наличные-то от госдепа получать, ась?

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