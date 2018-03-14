Болгария, которая является членом Европейского Союза и НАТО, считает, что только российская компания способна эффективно отремонтировать МиГ-29

Об этом свидетельствуют документы Министерства обороны Болгарии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны Болгарии планировало подписать четырехлетний договор на 81,3 млн. леев ($51.45 млн.) с группой "МиГ", но отложило подписание после жалобы украинской компании "Укринмаш".

Болгарская антимонопольная комиссия позже отклонила обращение Украины, и 6 марта специальная комиссия Минобороны утвердила предложение россиян.

Минобороны объясняло, что избрало процедуру прямых переговоров с концерном "МиГ", потому что только российская компания имеет лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможность ремонта МиГ-29.

София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты после объявления планов купить восемь новых истребителей в одной из стран-членов НАТО.