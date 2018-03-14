|Болгария подписала соглашение с Россией на ремонт МиГ-29, отклонив жалобу Украины
|14.03.2018 21:09
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Болгария, которая является членом Европейского Союза и НАТО, считает, что только российская компания способна эффективно отремонтировать МиГ-29Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию "МиГ" для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года.
Фото: wikipedia.org
Об этом свидетельствуют документы Министерства обороны Болгарии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Министерство обороны Болгарии планировало подписать четырехлетний договор на 81,3 млн. леев ($51.45 млн.) с группой "МиГ", но отложило подписание после жалобы украинской компании "Укринмаш".
Болгарская антимонопольная комиссия позже отклонила обращение Украины, и 6 марта специальная комиссия Минобороны утвердила предложение россиян.
Минобороны объясняло, что избрало процедуру прямых переговоров с концерном "МиГ", потому что только российская компания имеет лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможность ремонта МиГ-29.
София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты после объявления планов купить восемь новых истребителей в одной из стран-членов НАТО.
Напомним, что Болгария приостановила действие соглашения с российской компанией "МиГ" на общую сумму $49,7 миллиона из-за жалобы украинской компании "Укринмаш".