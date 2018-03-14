Кандидата на пост президента Российской Федерации от партии "Гражданская инициатива" Ксению Собчак во время эфира на телеканале довели до слез, не давая высказаться. Телеканал обнародовал запись трансляции в своем аккаунте на видеохостинге YouTube.

Так, во время телевизионных дебатов женщина несколько раз обратилась к ведущему дебатов с замечанием, что ее перебивают другие кандидаты, в частности - Владимир Жириновский.

"Эти люди перебивают только меня", - обратилась к Владимиру Соловьеву Ксения. По данной причине она попросила в студии компенсировать ей время для того, чтобы она могла выразить свою позицию.

"Вы, правда, считаете, что это нормально?" - спросила Собчак у ведущего, который, в свою очередь, отметил, что это "безобразие, доведение женщины до слез", а также "коллективная травля" одного из кандидатов, но он не имеет возможности менять правила.

После этих слов Ксения Собчак ушла из студии со слезами на глазах.

Как сообщал svodka.net ранее, кандидаты на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак и Владимир Жириновский приняли участие в очередных телевизионных дебатах на телеканале Россия 1, во время которых снова поссорились.

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