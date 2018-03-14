За секс с детьми младше 16 лет будут сажать за решетку на 5 лет.

Соответствующий законопроект приняла сегодня , передает со ссылкой на .

За этим законопроектом дети достигают половой зрелости в 16 лет. Теперь отпадает необходимость в проведении судебно-медицинской экспертизы для определения полового совершеннолетия у потерпевшей стороны в случае преступления.

"Природные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок".

Если сексуальные действия совершены родственниками или членами семьи, повлекших бесплодие или иные тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 5 до 8 лет. А также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

За эксплуатацию несовершеннолетних в секс-индустрии теперь грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

В в Деснянском районе неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся. Преступление произошло в районе Северного (Московского) моста.

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