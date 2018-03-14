В сравнении с ценами в Украине, недвижимость в Болгарии значительно дешевле. А её приобретение позволяет не только сдавать в аренду квадратные метры в курортной зоне, но и со временем получить вид на жительство.

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В последнее время СМИ много пишут о трудовой миграции украинцев, подчёркивая данный фактор как отрицательный, но обходя стороной, что трудовая миграция имеет место практически во всем мире и в том числе в странах ЕС как неотъемлемая часть современного, динамично развивающегося общества. И если чаще только вспоминают в контексте миграции украинцев Польшу, то сами поляки, например, уезжают на заработки в Германию, информирует svodka.net.

Однако в данном контексте я бы хотел вспомнить ещё об одной стране, не так давно ставшей частью Европейского союза и пользующейся в первую очередь коммерческой привлекательностью. Речь идет о Болгарии.

Дело в том, что эта динамично развивающаяся страна на юго-востоке ЕС, с индексом ИЧР категории “высокий”, не только территориально граничит с Украиной, что значительно упрощает её посещение, но и открывает целый спектр возможностей для предприимчивых украинцев.

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Так, многие наши сограждане уже смогли оценить не только климатическую привлекательность Болгарии, но и доступность её рынка недвижимости. Посудите сами, в сравнении с ценами в Украине, недвижимость в Болгарии значительно дешевле. А её приобретение позволяет не только сдавать в аренду квадратные метры в курортной зоне, но и со временем получить вид на жительство.

А потому, когда говорят о «заробитчанах в Польше», я всегда удивленно развожу руками, а кто же им мешает реализовать свои возможности в более теплой, солнечной и приветливой Болгарии? Причем реализовать себя не в качестве рабочего, а владельца недвижимости, приносящей ежемесячно живой доход.

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