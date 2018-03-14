|МИД Украины протестует в связи с визитом Путина в Крым
|14.03.2018 21:17
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Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина на территорию КрымаМинистерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированную территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь, который состоялся в среду.
"Украина считает этот визит, как и другие так называемые "поездки" российских должностных лиц на временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничной и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами относительно двусторонних и многосторонних договоров, сторонами которых являются Украина и Россия", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД.
Как сообщалось, Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина на территорию Крыма и подчеркнул важность единой позиции только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.