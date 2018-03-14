Российские оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Милов опубликовали в YouTube доклад, посвященный итогам правления президента РФ Владимира Путина, который, по их мнению, опровергает данные официальной российской пропаганды. "Вот уже 10 лет, как экономический рост прекратился, а социальная сфера деградирует. Независимый экспертный доклад "Путин. Итоги. 2018" раскрывает глаза на драматические реалии путинской политико-экономической модели", – говорится в описании к ролику. | Оппозиционеры подсчитали, что можно построить на $3,5 трлн выручки РФ от продажи нефти и газа при Путине Скриншот: Муниципальные хроники / YouTube Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Согласно данным исследовательской организации "Левада-центр", 66% опрошенных россиян хотели бы видеть Путина на посту президента по истечении его нынешнего срока.Путин действительно возглавил страну 31 декабря 1999 года, когда действующий президент Борис Ельцин охотно покинул пост. В 2008-м Путин закончил два своих президентских срока и возглавил правительство РФ, а 7 мая 2012 года в третий раз стал главой РФ.видео Видео: Муниципальные хроники / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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