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Совбез ООН проводит экстренное совещание из-за отравления Скрипаля. Трансляция
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14.03.2018 21:32
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Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание в связи с
отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Встречу
инициировала Великобритания. Трансляция заседания ведется на сайте
Совбеза. На заседании британская сторона намерена проинформировать
членов Совета о расследовании атаки с нервно-паралитическим
веществом, которая имела место 4 марта в Солсбери. |
Заседание началось в 21.00 Фото: un.org 4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия,
во время покушения применялся нервно-паралитический агент
"Новичок", разработанный в России. Она потребовала от
Кремля до вечера 13 марта предоставить
объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать
инцидент незаконным применением силы Россией против
Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.13
марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же
день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России
образцы вещества, которым отравили Скрипаля.14 марта спикер Кремля
Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформировала Лондон
по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению
Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов,
которых идентифицировали как разведчиков.видео Видео: webtv.un.org
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