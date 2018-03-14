«Люди с высоким IQ вообще его не воспринимают», — сказал в интервью старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, член партии РОДП «Яблоко» Юрий Медовар.

Отвечая на вопрос о причинах «вечного» президентства Путина, он провел параллели с периодом крепостного права. «У нас (в России. – Ред.) было крепостное право. И в этом праве люди были закрепощены за каким-то помещиком. Но был один день в году – Юрьев день, — когда холоп мог поменять хозяина. Даже тогда был элемент свободы. А сегодня Юрьев день – это выборы президента, когда человек может прийти и высказать свое волеизъявление: я хочу или не хочу. Но наши люди боятся этого. «Как же так!? Только Путин! Он пиндосам вставил» — он показал эти фейковые ракеты, которые куда-то летят. И — «как мы можем коней на переправе менять», «его весь мир уважает» — и прочее», — констатировал оппозиционер.

Он также рассказал о собственном исследовании о взаимосвязи интеллекта человека и его отношения к «вечному президенту». «Я пришел к выводу: чем ниже IQ у человека, тем больше любовь к Путину, чем выше IQ у человека, тем меньше любовь к Путину. Люди с высоким IQ вообще его не воспринимают».

По словам Медовара, именно этим объясняется успех у избирателя одиозного Владимира Жириновского, пообещавшего «бабе – мужика, мужику – бутылку», и неуспех интеллектуала Григория Явлинского, который говорил избирателям о свободе ведения бизнеса.

«Вот в чем ментальность нашего избирателя», — сделал вывод оппозиционер.

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