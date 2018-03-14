В спецслужбе продолжается масштабное служебное расследование в связи с бегством сотрудника полка полиции особого назначения Владимира Иващенко, который торговал оружием. Об этом пишет в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

В СБУ большие разборки по поводу провальной операции 6 марта в Киеве по задержанию сотрудника полка полиции особого назначения Владимира Иващенко. Как известно, Иващенко — прежний «Беркут», нелегально торговал оружием, при задержании бросил в группу захвата гранату и сумел безнаказанно уйти, информирует svodka.net.

Как стало известно источникам «Цензор.Нет», в Службе безопасности идет масштабное служебное расследование происшедшего. Группа захвата Иващенко была из состава спецподразделения «Альфа» СБУ Харьковской области. То есть привлекли тех, чья задача захват преступников, но они не просто допустили подрыв гранаты, но даже не смогли предотвратить прорыв преступника.

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На месте инцидента

Что поражает в этой истории?

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1. Задержание в Киеве производило харьковское СБУ и харьковская «Альфа». Видимо, не хотели делить «лавры» с киевскими коллегами, не обратились за содействием.

2. Несмотря на заранее подготовленную операцию, и то, что преступник сел в машину оперативников, его действия не контролировались, его не держали на прицеле. У Иващенко оказалась полная свобода рук, и он сумел выхватить гранату. Никто ему не помешал, не выстрелил.

3. Сотрудники «Альфы» в результате взрыва гранаты разбежались, управление было потеряно, а район операции не был блокирован. Преследование не было организовано. Преступник сумел уйти.

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4. Офицер из группы захвата из Харькова во время операции снимал происходящее на видео. Эту видеозапись офицер СБУ через несколько часов передал одному из интернет-изданий (причем это издание само СБУ считает связанным с российскими спецслужбами). То есть секретная служебная информация умышленно «слита» для дискредитации СБУ самим сотрудником СБУ.

Посмотрим, в общем. Те, кто организовывал захват Иващенко оказались полными дилетантами. Можно себе только представить, а что бы было, если бы у Иващенко были сообщники, и что если бы он решил применить против сбушников не одну гранату, но и стрелковое оружие, и что было бы, если бы происходило задержание реальных российских террористов. Уровень планирования и управления операцией просто удручающий, возмутительный непрофессионализм. С каким врагом могут бороться эти люди?

Напомню, что руководство СБУ Харьвской области во главе с Александром Пивоваром, которое показало блестящие результаты в борьбе с терроризмом в 14-15-м годах было уволено в 2016-м по решению председателя СБУ В.Грицака, и назначены новые люди, которые такого боевого опыта не имеют.

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