Защита депортированного из Украины лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили пожаловалась в Европейский суд по правам человека на жестокое обращение во время задержаний в Киеве, сообщил адвокат политика Роман Чернолуцкий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саакашвили депортировали 12 февраля Фото: ЕРА "Я вам гарантирую, что до конца года мы отстоим его право относительно незаконно лишенного гражданства, а также постараемся закрыть это фейковое, сфабрикованное уголовное дело и статус-кво восстановить. Я вам обещаю, что Михаил Саакашвили в ближайшее время вернется в Украину", – сказал он.Чернолуцкий проинформировал, что защита Саакашвили пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушения, которые якобы были в отношении политика."Последний пакет представлен на днях, это касается жестокого обращения с Михаилом Саакашвили при неоднократном задержании. Это было и 5 декабря, и 8-го, и это последнее его выдворение за волосы из ресторана "Сулугуни", которое увидел весь мир. Это все незаконно, и это все мы будем обжаловать", – заявил адвокат.12 февраля 2018 года сотрудники Госпогранслужбы и Государственной миграционной службы Украины задержали Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Позже в Госпогранслужбе сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года.В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за высылкой стоит президент Украины Петр Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского гражданства.21 февраля адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.В интервью "Медузе", которое вышло 7 марта, политик пообещал вернуться в Украину, отметив, что это "вопрос очень короткого времени". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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