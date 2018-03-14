В исполнительной власти отсутствует организация, которая занималась бы семьей непосредственно

Такое обращение в соответствующие государственные органы направили участники Всеукраинского форума семьи, который состоялся 14 марта в НЦ "Украинский дом" по инициативе ряда общественных организаций и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, сообщают "Украинские Новости" .

Как рабочие варианты были предложены создание Министерства или государственного агентства по делам семьи или же введение института правительственного уполномоченного по вопросам семьи.

"Сейчас в исполнительной власти отсутствует организация, которая занималась бы семьей напрямую. Нет ни одного министерства, в названии которой присутствовало бы слово "семья". Мы призвали сегодня правительство к тому, чтобы создать государственное агентство, государственную службу по вопросам семьи, которые координировали государственные усилия, усилия местного самоуправления" , - заявил координатор форума депутат Верховной Рады Украины Павел Унгурян.

В частности, участники форума отметили, что такая необходимость обусловлена ​​прежде только катастрофической статистикой разводов, демографическим кризисом, печальной статистикой по сиротству и безответственному отцовству, внедрением "гендерной терминологии" в законодательство Украины, попытками упростить процедуру разводов и другим.

Среди необходимых шагов, способствующих защите института семьи участники форума отметили необходимость сохранить в Конституции Украины дефиницию брака как союза мужчины и женщины; не допустить принятия антисемейных законодательных решений, позволяющих распространять нетрадиционную сексуальную поведение как норму; начать распространение образовательных программ для школ и университетов, которые будут готовить украинскую молодежь к ответственному вступления в брак; рекомендовать правительству подготовить и утвердить государственную программу по защите семьи.