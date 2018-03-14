Группа Conflict Intelligence Team сообщила о гибели в Сирии 22-летнего российского военного Владимира Пономарева, служившего в российской армии по контракту. Российского военного похоронили с почестями Фото: orenday.ru О гибели 22-летнего Пономарева сообщило 13 марта издание Saltday Оренбургские СМИ осветили похороны российского военнослужащего, которому были оказаны воинские почести. На его похоронах была официальная делегация во главе с вице-губернатором Оренбургской области.О гибели российского военного родным сообщили 7 марта. Тренер Пономарева по рукопашному бою рассказал "РИА 56.ru", что по его данным военнослужащий получил тяжелое ранение во время обстрела при выводе мирных жителей и умер в госпитале в Москве, а двое его сослуживцев погибли на месте.Источники Saltday утверждают, что россиянин подорвался на мине."Возраст Пономарева, а также официальный характер похорон и оперативное возвращение тела на родину позволяют утверждать, что он действительно был действующим российским военнослужащим, а не наемником «ЧВК Вагнера». Как правило, «вагнеровцы» являются ветеранами различных локальных конфликтов, родственники ждут их тел много недель и месяцев, а на их похоронах не присутствуют официальные лица", – отметили в CIT.Собеседницы Saltday сообщила, что Пономарев служил в Ингушетии и отправился в Сирию в командировку.Расследователи CIT считают, что погибший россиянин служил в 291-й артиллерийской бригаде, которая базируется в Ингушетии, в станице Троицкая. Тактические знаки этой бригады были замечены на технике бригады в 2014 году у границы с Украиной."В этой же части служил младший сержант Александр Солопов, который погиб в Сирии не позднее 1 марта и был похоронен в Волгоградской области. Если данные о гибели двух сослуживцев Пономарева верны, то можно предположить, что одним из них был именно Солопов. Упоминание вывода мирных жителей указывает на то, что местом инцидента могла быть Восточная Гута в пригородах Дамаска: российская сторона заявляет, что там действуют гуманитарные коридоры, через которые мирные жители могут покинуть осажденные районы", – отмечают расследователи.По данным CIT, наступающая на восточную Гуту элитная часть Сирийской арабской армии "Силы Тигра" имеет в распоряжении гаубицы 2А65 "Мста-Б", которые состоят на вооружении 291-й бригады, в расчет одной из которых могли входить Солопов и Пономарев.О гибели Пономарева или Солопова Минобороны России не сообщало. Ни о каких инцидентах с участием российских военнослужащих в начале марта в районе Восточной Гуты (или где-либо еще в Сирии) официально не упоминалось. https://www.facebook.com/CITeam.org/posts/941273709358940 Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. 26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.27 февраля в Госдепе США подтвердили, что боевые действия в Восточной Гуте продолжаются. 28 февраля в Совбезе ООН также заявили, что в пригороде Дамаска не прекратились бомбардировки.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 марта сообщил, что в результате бомбардировок правительственных сил в Восточной Гуте с 18 февраля погибло более 800 мирных жителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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