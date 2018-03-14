Результат "референдума" 2014 года о принадлежности Крыма свидетельствует о "настоящей, а не показной демократии", считает президент РФ Владимир Путин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин: Вы своим решением восстановили историческую справедливость Фото: kremlin.ru Обращаясь к собравшимся, Путин назвал "историческим решением" результаты незаконного референдума 16 марта 2014 года, после которого Крым был оккупирован."Вы своим решением восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно – даже по советским законам – были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР. Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свое будущее и будущее ваших детей", – сказал российский президент.Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, подписанного главой Советского Союза Никитой Хрущевым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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