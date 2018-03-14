Он подчеркнул, что Германия будет настаивать на выполнении Минских соглашений о прекращении огня

По словам Мааса, он, как и его предшественники, готов работать над решением кризиса в Украине, сообщает Reuters .

"Российскую противоправную аннексию Крыма и продолжающуюся агрессию против Украины невозможно принять" , - отметил новый глава немецкой дипломатии.

Он подчеркнул, что Германия будет настаивать на выполнении Минских соглашений о прекращении огня.

"Да, это правда: Россия есть и остается крупнейшим соседом Европы. Нам нужны конструктивные каналы диалога, на как можно большем количестве уровней и с необходимой серьезностью с обеих сторон. Но если Россия все больше будет изолироваться, определять себя как оппонента к нам, Запада, мы можем об этом пожалеть. В любом случае это меняет реальность нашей внешней политики" , - сказал Маас.

Кроме того, как передает Zeit , он выразил понимание британских мер на причастность России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

"Это не должно остаться без последствий" , - заявил он, добавив, что преступники должны быть привлечены к ответственности.

"Мы можем понять, что Великобритания должна отреагировать на это. Мы очень обеспокоены событиями, связанными с нападением с ядовитым газом" , - сказал он.