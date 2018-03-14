|Каждый украинец может рассчитать размер своей пенсии онлайн, - Рева
|14.03.2018 22:05
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Также не выходя из дома можно посмотреть свой страховой стаж и размер взносовМинистр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что сегодня каждый украинец может онлайн рассчитать размер своей пенсии.
Андрей Рева. Фото: rbc.ua
"Каждый человек сегодня может посмотреть, какой у него страховой стаж, размер взносов и даже провести предварительный расчет собственной пенсии ... Вы можете сделать электронный ключ, не выходя из дома, если есть платежная карта", - отметил Рева в эфире "112 Украина".
На вопрос журналиста, можно ли узнать сколько человеку осталось до пенсии, не декларируя доходы, Андрей Рева ответил утвердительно.
"Если он хочет это сделать, не выходя из дома - у него должен быть этот электронный ключ, он не обязателен для представления декларации. Зашел, посмотрел и сделал выводы", - добавил Рева.
Напомним, что министр социальной политики Андрей Рева во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде заявил, что средний размер пенсии в Украине после пересчета вырос на 560 гривен до 2447 гривен.