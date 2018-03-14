инициирует увеличение минимального объема средств на содержание ребенка после развода родителей.

Об этом сегодня во время выступления в Кабинете министров сообщил министр юстиции Павел , передает со ссылкой на .

"Уже разработан законопроект, который предлагает существенно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Кроме того, мы можем позаимствовать нормы французского законодательства, по которому дети после развода родителей должны получить такой же уровень содержания, который у них был во время проживания в полной семье", - подчеркнул глава Минюста.

также отметил, что будет выступать с инициативой ввести норму, по которой дети будут иметь право на долю совместного имущества бывших супругов на уровне с родителями.

Кроме этого, будет создана система стимулирования как родителей, так и органов власти на местах, которые заботятся о всестороннем и полноценном развитии ребенка.

"Отдельно мы планируем прописать нормы мотивации для тех родителей, которые ответственно относятся к воспитанию своих детей. Это будут соответствующие налоговые и социальные льготы", - отметил министр.

Правительство поручило предусмотреть в местных бюджетах средства на оплату общественно-полезных работ и усилить работу полиции по розыску должников и их имущества и обеспечить соблюдение правопорядка в случае привлечения полиции к проведению исполнительных действий.

Напомним, сегодня, 14 марта, в Кабмине отчитались об усилении ответственности для неплательщиков алиментов.

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