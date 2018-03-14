|Космос: Эксперты NASA рассказали о причине взрыва ракеты Falcon, погубившего грузовой корабль Dragon
|14.03.2018 22:10
|
Причиной аварии грузового корабля Dragon в июне 2015-го стала ошибка проектирования, допущенная компанией SpaceX. К такому выводу пришли специалисты NASA.
В докладе, представленном экспертами NASA, признается, что причиной аварии стало разрушение стального крепления, которое удерживало сосуд с гелием, предназначенный для нагнетания давления в баке с жидким кислородом второй ступени. Однако в изготовлении крепления использовался сплав, не отвечающий принятым в аэрокосмической отрасли стандартам. NASA подчеркивает, что SpaceX не проводило необходимые тестовые процедуры, позволяющие проверить надежность выбранного сплава, информирует svodka.net.
Напомним, 28 июня 2015 года ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon компании SpaceX, направлявшаяся к Международной космической станции, взорвалась на третьей минуте после взлета. Корабль должен был доставить на станцию около двух тонн грузов.
svodka.net/