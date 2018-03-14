Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте 14 марта, информирует svodka.net.

«В соответствии с Венской конвенцией Соединенное Королевство теперь вышлет 23 российских дипломатов, которых идентифицировали как незаявленных разведчиков. Это будет самая большая высылка за последние 30 лет, и это отражает тот факт, что российское государство не в первый раз действовало против нашей страны. С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании», — заявила Мэй.

Срок, который отводится для выдворения – неделя.

Также Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией и отменит запланированный ранее визит главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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«Министр иностранных дел России не достоин своего поста», — отметила глава британского правительства.

Кроме того, британские высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу в России, заявила Мэй.

«Помимо этого мы заморозим российские госактивы, если у нас будут доказательства угрозы. Лондон будет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит «сомнительные» счета», — подчеркнула премьер.

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При этом Мэй, добавила, что не может публично назвать некоторые из мер в отношении России, которые будут приняты Лондоном.

В свою очередь посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва предпримет ответные меры.

В МИД РФ заявили, что Великобритания начала «огульную антироссийскую кампанию» и пошла на грубую провокацию против Москвы.

Кроме того, стало известно, кто войдет в число российских дипломатов, которых выгоняют из страны.

В комментарии «Обозревателю» директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов спрогнозировал реакцию России на эти действия. По его мнению, Кремль все равно не признает свою вину в отравлении Скрипаля.

Как сообщалось, 12 марта Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением экс-шпиона.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях. Также российские власти сначала отказались отвечать на ультиматум Лондона.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

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