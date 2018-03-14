На церемонии встречи президента Австрии Александера Ван дер Беллена президент Украины Петр Порошенко поднял упавшую фуражку и надел ее на воина почетного караула. Видео эпизода опубликовал в Facebook пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. "Военная фуражка с украинским тризубом не должна лежать на земле", – написал он. По словам Цеголко, это было "очень по-человечески". На шапку Порошенко отвлекся, когда шел рядом с Белленом вдоль строя из почетного караула. | Порошенко надел упавшую шапку на военного Фото: president.gov.ua видео Видео: Святослав Цеголко / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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