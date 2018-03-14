После заявления британского премьера Терезы Мэй о высылке российских дипломатов и прекращении контактов с РФ курс доллара на Московской бирже вырос на 46 коп. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Российский рынок отреагировал падением на позицию Британии по делу Скрипаля Фото: ЕРА Отмечается, что за время выступления Мэй в парламенте, во время которого она заявила о причастности России к отравлению российского разведчика Сергея Скрипаля, курс доллара на Московской бирже вырос на 46 коп. (до 57,2 руб.), а курс евро – на 36 коп. (до 70,74 руб.).Акции российского "Сбербанка" за день обвалились на 4,18%, а его капитализация сократилась на 262 млрд руб.Также упали акции банка ВТБ (на 4,05%), "Газпрома" (на 2,77%), "Транснефти" (на 2,48%) и "Роснефти" (на 0,53%).Инвесторов беспокоит возможное расширение санкций против России, сообщил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.Отмечается, что в среду также упали в цене наиболее ликвидные долговые бумаги российского правительства.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.14 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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