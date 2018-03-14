Украинские рабочие перечислили из Польши 16 млрд злотых

Об этом во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша) заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает "Европейская правда" .

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрбанка показывают, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых - это около 100 млрд гривен" , - отметил дипломат.

"Конечно, это никакая не благотворительность - это деньги, которые заработаны этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги" , - добавил Бартош Цихоцкого.