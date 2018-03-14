Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что считает неприемлемыми голословные обвинения Великобритании о якобы причастности РФ к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Василий Небензя: Прежде чем обвинять других, воспитанные люди наводят порядок у себя дома Фото: ЕРА Представитель России назвал обвинения британцев "абсолютно безответственными" и противоречащими уставу ООН."Наши партнеры тянут этот вопрос на площадку в Совбез, потому что настоящих экспертов в Гааге их доводы не убедят. Инициаторами руководят иные мотивы. Россия считает неприемлемыми голословные обвинения о якобы причастности нашей страны", – отметил он.По мнению Небензи, от России потребовали в 24 часа по сути "осуществить явку с повинной". Он добавил, что РФ не позволит говорить с ней языком ультиматумов."Прежде чем обвинять других, воспитанные люди наводят порядок у себя дома", – заявил он.Постпред России добавил, что Великобритания должна направить требование, на рассмотрение которого по процедуре должно быть предоставлено 10 дней."Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", – подытожил Небензня.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на инцидент с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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