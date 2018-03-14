Старшего офицера одного из объединенных городских военных комиссариатов Хмельницкой обл. задержали на взятке в размере 8 тыс. грн.

За эти деньги он должен был помочь в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ,передает со ссылкой на .

"Отсрочка от службы в армии возлагалась брату заявительницы. При получении денег работника военкомата задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения", - сообщают в пресс-службе Национальной полиции Хмельницкой области.

Расследование проходит в рамках уголовного производства. Виновному грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Военная прокуратура Ивано-Франковского гарнизона вместе с полицией задокументировали факт вымогательства и получения взятки старшим пункта постоянной дислокации одной из воинских частей.

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