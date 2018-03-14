Сегодня финиш 1/8 финала Лиги чемпионов. Наиболее интересный матч "Барселона" - "". Три недели назад в Лондоне команды сыграли 1:1. " дома действовал очень надежно в обороне, быстро переходил в контратаку.

Лучшим в их составе был Виллиан, который и отметился голом. "Барселона" мало что показала, но сумела использовать едва ли не единственную ошибку соперника,передает со ссылкой на .

Сегодня игра начнется при благоприятном для "Барселоны" счете. Означает ли это, что тренер команды Эрнесто Вальверде сыграет осторожно?

- очень вероятно, - говорит журналист Сергей Прудников, который специализируется на освещении испанского футбола. "Барселона под руководством Вальверде не похожа на романтично команду прошедших времен. Она не станет "раскрываться", будет действовать от результата первого матча. Шансы испанцев значительно выше: у них есть Месси, а поле стадиона шире, чем в Лондоне. Это создаст проблемы "".

Итальянцы всегда знают, что и как тактически противопоставить более сильному сопернику в еврокубковом поединке

Его коллега Сергей Бабарика, обозреватель английского футбола, соглашается:

- "" остается командой высокого уровня. Но в плей-оффе ЛЧ нужно быть в оптимальной форме. Ее нет. Поэтому надежда гостей плотная защита, быстрые контратаки, меткий удар Виллиана.

- Конечно, любимец сегодняшнего матча Барселона, - говорит журналист Егор Чечеринда. Он сторонник английской премьер-лиги. - Во-первых - фактор Едена Азара и Виллиана. Это два светлых пятна в составе "". Быстрые и техничные. То, которое нужно на "Ноу Камп". Во-вторых, фактор Антонио Конте. Итальянцы всегда знают, что и как тактически противопоставить более сильному сопернику в еврокубковом поединке. Пример - неожиданная победа "Ювентуса" над "Тоттенхемом. И первый поединок засвидетельствовал: "" способен противостоять "Барселоне".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира