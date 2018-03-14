Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что западные спецслужбы после развала СССР вывезли советских химиков и могли создать отравляющее вещество, которым пытались убить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Небензя заявил, что Великобритания могла сама произвести отравляющее вещество "Новичок" Фото: ЕРА Поспред России рассказал, что в 1992 году советские разработки в области химического оружия прекратили, а в 2017 году в РФ уничтожила все запасы химического оружия. Он отметил, что США свой химический запас не уничтожили.По словам Небензи, после распада СССР западные спецслужбы вывезли российских специалистов-химиков и материалы их исследований и продолжили советские исследования в области применения отравляющих веществ.Он добавил, что идентификация яда, который использовали для отравления российского разведчика Сергея Скрипаля, проводилось на базе в Великобритании, которая проводила соответствующие исследования."Чтобы доказать, надо сравнить образец с соответствующим стандартом. Значит, у них есть коллекция и формула. Если Британия говорит что это "Новичок", то она имеет его образцы, формулу и сама может его производить", – подытожил поспред России в ООН.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на инцидент с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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