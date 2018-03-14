Климкин заверил Британию в готовности Украины присоединиться к ней в обеспечении решительной реакции мирового сообщества

Об этом говорится в его заявлении на сайте МИД .

"Последние события, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании, вызывают большую тревогу. Учитывая данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер министра Великобритании, что это, скорее только, дело рук Кремля", - говорится в заявлении министра.

Климкин заверил Британию в готовности Украины присоединиться к ней в обеспечении решительной реакции мирового сообщества, преданной нормам международного права.

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад должен отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий", - подчеркнул министр.

Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится летом, считает Климкин. Он призвал лишить РФ права проводить соревнования.

"Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат", - отметил глава МИД.

Напомним, правительство Великобритании готово применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Также Великобритания замораживает российские активы, повышает проверку самолетов из Российской Федерации.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентах в Европе.