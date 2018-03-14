Розенблат просит обязать НАБУ дать ответ на данный требование

Об этом сообщает сайт Судебной власти Украины .

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу не предоставления ответа на требование НАПК о подтверждении или опровержении факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к работникам Национального антикоррупционного бюро", - говорится в сообщении.

Кроме того, Розенблатт просит обязать НАБУ дать ответ на данный требование.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как известно, агент НАБУ по прозвищу "Екатерина" принимала участие в спецоперации антикоррупционных правоохранительных органов в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

Напомним, что нардепа Борислава Розенблатта сняли с самолета и обыскали , потому что он, по данным следователей, пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела".

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео обыска народного депутата Борислава Розенблатта в самолете.

Добавим, что 18 июля Соломенский районный суд Киева избрал Розенблатту мера пресечения в виде 7 млн гривен залога. Розенблатт давал взятки судьям Житомирщины , чтобы они принимали выгодные для него решения.