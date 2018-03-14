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Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Екатерина" работником НАБУ
14.03.2018 23:24
Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Екатерина" работником НАБУ
Розенблат просит обязать НАБУ дать ответ на данный требование
Окружной административный суд Киева получил иск от народного депутата Борислава Розенблатта в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Екатерина" работником НАБУ Борислав Розенблат. Фото: LB.ua

Об этом сообщает сайт Судебной власти Украины.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу не предоставления ответа на требование НАПК о подтверждении или опровержении факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к работникам Национального антикоррупционного бюро", - говорится в сообщении.

Кроме того, Розенблатт просит обязать НАБУ дать ответ на данный требование.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как известно, агент НАБУ по прозвищу "Екатерина" принимала участие в спецоперации антикоррупционных правоохранительных органов в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

Напомним, что нардепа Борислава Розенблатта сняли с самолета и обыскали, потому что он, по данным следователей, пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела". 

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео обыска народного депутата Борислава Розенблатта в самолете.  

Добавим, что 18 июля Соломенский районный суд Киева избрал Розенблатту мера пресечения в виде 7 млн гривен залога. Розенблатт давал взятки судьям Житомирщины, чтобы они принимали выгодные для него решения.

Также народный депутат фигурирует в так называемом "янтарном деле", открытом по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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