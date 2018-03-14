|Катя Осадча взяла "інтимне" інтерв"ю у Юрія Горбунова (ВІДЕО)
|14.03.2018 23:25
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Вперше за три роки, півтора з яких Катя Осадча і Юрій Горбунов подружжя, телеведуча взяла інтерв'ю у актора, немало здивувавши та розвеселивши шанувальників.
Так, Катя прийшла на прем'єру українського мультику "Руслан і Людмила: Викрадена принцеса", одного з героїв якого - кота - озвучив її чоловік, Юрій Горбунов.
"Нарешті за три роки програма "Світське життя" бере інтерв'ю у Юрія Горбунова!" - одразу заявив Горбунов.
Цікаво, що Катя не упустила можливості запитати щось особливе, зокрема, як Горбунову було озвучувати кота, коли в реальному житті у нього на них алергія.
"Ви такі інтимні подробиці знаєте, Катерина, - про алергію! - зазначив Юрій, але додав: Так, але озвучувати кота було прикольно".
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