|
Из-за неуплаченных долгов Панин может лишиться имущества и стать невыездным из России
|
14.03.2018 23:30
|
За два года долги российского актера Алексея Панина по алиментам на
дочь достигли почти 1,3 млн руб., пишет "Московский комсомолец".
Панин объясняет неуплату алиментов тем, что дочь живет с ним Фото:
Алексей Панин / "ВКонтакте" По официальным данным, на которые
ссылается издание, долг по алиментам накопился за два года. Актер
отказывается платить, объясняя это тем, что дочь живет с ним.Другие
исполнительные листы касаются, в частности, штрафов за нарушения
правил дорожного движения и незакрытого долга по кредиту.В
Федеральной службе судебных приставов анонсировали выставление
имущества актера на торги. Сейчас имущество оценивают.Лишиться
Панин может квартиры в Москве и автомобиля BMW."Московский
комсомолец" отмечает, что актеру также грозят изъятие водительского
удостоверения и запрет на выезд за границу, пока должник не
рассчитается.В 2016 году Панин рассказывал, что его дочь Нюся не
желает жить с матерью, так как та выпивала и оставляла ее одну
дома, забывая накормить.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира