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На выходных Украину накроет снежный шторм и морозы
14.03.2018 23:37
На выходных Украину накроет снежный шторм и морозы На выходных, 17-18 марта, в Украине ожидаются разные виды осадков, а также морозное похолодание.

«17-18 марта в Украине. Снегопады, метели, сильный ветер, ближе к центру и югу — дожди и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. Морозный похолодание приведет опасный гололед», – написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она отметила, что возможны в связи с непогодой ощущения физического дискомфорта.

«Не пугайтесь возможному физическому дискомфорту, это все циклоны, на дорогах ситуация существенно осложнится, следовательно проверьте уже сегодня состояние ваших автомобилей, запаситесь лопатами, не забрасывайте далеко зимние вещи. Следить за циклонами будем тщательно и вместе», – резюмировала синоптик.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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