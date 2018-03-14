У президента Украины Петра Порошенко и его патриотов-«порохоботов» опять может случиться массовый подрыв пуканов. От злости и разочарования. По знакомой причине: опять на шару ничего не дадут...

Имеется, конечно же, в виду то, что нехитрый «код выживания» любого укро-шумера, сводящийся к банальному «Запад нам поможет», опять подвергается ревизии. Более того, с каждым днем становится все яснее, что не поможет. А если и поможет, то от получивших «помощь» могут остаться только рожки да ножки. Строго по пословице – «пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву»...

Не успела уехать из Киева вице-президент Еврокомиссии и высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, увидевшая «некие «значительные положительные сдвиги в реформировании» и тем обнадежившая просящих и надеющихся, как уже через день оказалось, что это только лишь излюбленная тактика кнута и пряника. Федерика приехала с коржиками обещаний. А вот сам Евросоюз стоит с кнутом. По сообщению корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка (а он, увы, в этих делах редко ошибается), на 19 марта текущего года в ЕС запланирована некая встреча на уровне глав МИД, на которой участники должны обсудить между прочего и украинскую ситуацию. Главу МИД Украина Павла Климкина, несмотря на наличие у него моднячих евроджинсов с заниженной талией и закрученными снизу штанинами, туда в лучшем случае могут пригласить наблюдателем. И если пригласят, то радости будет мало: он узнает, что, как утверждает Йозвяк, «13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ, в котором говорится, что «правительство (Украины, разумеется. – Авт.) не в полной мере выполняет критерии ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают об опасности отката».

А это значит, что если 13 министров иностранных дел Евросоюза заявят такое во всеуслышание, то в скором времени Украине не видать ни очередного транша МВФ, ни даже уже якобы выделенной, но не до конца утвержденной помощи от ЕС в размере 1 млрд. евро.

Пришла негаданная беда и с другой стороны. Укры и шумеры, как известно, страшно радовались тому, что Великобритания возмущается случаями отравления всевозможных российских перебежчиков, шпионов и олигархов на своей территории и жестко требует привлечь «Рашку» к ответу. Вплоть до публичной порки после раскаяния. По мнению шумерских экспертов, если Россия не выполнит ультиматумы, которые премьерша Великобритании Тереза Мэй выдвинула лично Владимиру Путину, то это в едином антироссийском и, ясное дело, проукраинском порыве объединит западный мир, который и накажет Россию всеми возможными силами. В том числе, и силами НАТО, которая и покажет этим «медведям с ядерными балалайками», как разбрасывать по свободному миру нервно-паралитический яд «Новичок». Укры и шумеры во главе с Порошенко на полном серьезе надеялись, Великобритания может не только применить некие новые антироссийские санкции и начнет высылать из Лондона российских дипломатов во главе с послом, но и однозначно расценит отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии как «незаконное применение силы» со стороны Москвы. А значит, и попросит НАТО активировать статью 5 Договора об Альянсе от 4 апреля 1949 года, которая гласит, что все члены НАТО встают, как один, на защиту любого из них, если того обижают со стороны. А Альянс и поставит на колени «Мордор», заставив в том числе и уйти с Донбасса...

И облом, какой облом! Телеканал «Sky News» в среду, 14 марта 2018 года, вроде бы обнадеживающе для Киева сообщил, что Великобритания таки вышлет из страны 23 российских дипломатов в качестве ответных мер по делу Скрипаля. Но на реакцию НАТО это никак не повлияет. Дипломатический источник в миссии одной из стран НАТО в Брюсселе уже рассказал журналистам, что Лондон не будет поднимать на официальном уровне возможность активации пятой статьи для так называемой «коллективной обороны». Хотя бы потому, что если Лондону откажут, то отказ этот станет серьезным ударом по репутации как Великобритании, так и НАТО в целом. Дескать, в товарищах согласья нет. «Запуск пятой статьи является диспропорциональным ответом на подобный случай, получить поддержку всех союзников (стран-членов НАТО – Авт.) будет невозможно. С большей вероятностью следует ожидать в ближайшее время проведения консультаций по безопасности в Совете НАТО в рамках четвертой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне». И добавил: «Если одна из стран НАТО считает, что стала жертвой иностранной агрессии, она должна запросить активацию механизмов Альянса в Совете НАТО. Убийство агента разведслужб при невыясненных обстоятельствах нельзя рассматривать как серьезный аргумент для военного ответа Альянса, этот шаг никогда не получит поддержки всех государств в Совете НАТО».

Очень важно и то, что, по словам дипломата, запуск пятой статьи договора о НАТО не происходит автоматически, если нет полноценного вооруженного конфликта. А статья 4 документа только лишь гласит: «Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между собою всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Договаривающихся Сторон окажутся под угрозой». А консультации - это, скажу вам откровенно, не военная угроза и тем более не посылка войск в Донбасс для отражения «агрессии на свободный мир». Да и вообще, в Киеве кажется, забыли, что для «выступления НАТО на стороне Украины» довольно одной Венгрии, которая прямо сказала, что Киев должен об Альянсе пока забыть. И вспомнить о языковой дискриминации венгров Закарпатья...

Однако Лондон, похоже, решил идти до конца и уже просит рассмотреть «дело Скрипаля» на экстренном заседании Совбеза ООН. И Западу, скорее только, понадобятся чрезвычайные усилия по демонстрации «солидарности» в этом вопросе. Ведь даже в странах ЕС и политических элитах разных стран нет единства по этому вопросу. Например, экс-премьер Франции Жан-Пьер Раффарен уже публично заявил: «Я считаю, что Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, с которой она выступила, не дождавшись точных элементов, позволяющих выдвигать обвинения». И призвал «не раздувать ситуацию»...

...И уж тем более Киеву нечего ловить в этих раскладах и мечтать о счастье на шару. Оно, счастье, оказывается, в другом. В докладе ООН под названием «The World Happiness Report» было рассказано, что 156 стран мира оценивались по ожидаемой продолжительности жизни, соцподдержке, коррупции и ряду других факторов. И на первое место в этом рейтинге вышла Финляндия. За ней в первой десятке расположились Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. И гендиректор научно-исследовательского Института счастья в Копенгагене Мейк Викинг по этому поводу сказал журналистам: «Индекс счастья в опросе происходит от здорового количества как личной свободы, так и социального обеспечения, что перевешивает, например, тот показатель, что жители этих стран платят одни из самых высоких налогов в мире». И вот что удивительно: главный хитрый партнер Украины США в сравнении с прошлым годом в этом списке счастья скатился с 14 на 18 место. А Украина «солидарно» катится за ними. В прошлом году скатилась с 123 на 132 место после Судана и Ганы и перед Угандой и Буркина-Фасо. В этом – еще ниже, на 138 место. А соседи те же. Впрочем, счастье шумерское, оно изменчивое, но, видимо, есть: Россия в сравнении с прошлым годом тоже откатилась с 49 места на 59-е. Это и согревает душу укро-патриотов...

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