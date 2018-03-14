По мнению российского оппозиционного политика Михаила Ходорковского, действующий президент РФ Владимир Путин не хотел бы избираться на новый президентский срок. Ходорковский: Для окружения Путина любой преемник может означать изменения, несовместимые с жизнью Фото: Михаил Ходорковский / Facebook Отвечая на вопрос, сколько сроков Путин еще будет оставаться президентом, оппозиционер предположил, что лично президент хотел бы уйти."Если бы это зависело от Путина, то этот срок был бы последним. Он, конечно, хотел бы уйти. Путин – это человек, который с каждым годом все больше зависит от своего окружения. И если бы для страны было крайне интересно, чтобы он ушел, а сам Путин эмоционально хотел бы уйти, назначив преемника, то для его окружения любой преемник может означать изменения, несовместимые с жизнью", – подчеркнул Ходорковский.Президентские выборы в России пройдут 18 марта.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря 2017 года, действующего президента Владимира Путина на выборах готов поддержать 61% россиян. Далее следует Владимир Жириновский (его поддерживают 8% респондентов в целом и 10% из тех, кто готов голосовать). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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