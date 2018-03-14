В Австралии будет строиться громадный украинский космодром, на котором сверхмощные ракеты производства КБ «Южное» будут выводить спутники Малайзии и Фиджи на очень высокую орбиту.

Вот вам и первый результат неформальной встречи восемнадцати блогеров с главнокомандующим нации. Ведь как все было? Отобрали самых надежных, проверенных лично пресс-секретарем Цеголко на дырявость лидеров общественного мнения. Организовали доступ к телу того, кто силой мысли останавливает выборы Путина в Крыму.

Лично мне очень нравится читать отчеты медиа-пи...доты с подобного рода встреч. Это великолепный материал для диссертации о пограничных состояниях шизофренической личности в стадии веселой паранойи. Они же чувствуют себя причастными к сакральной тайне управления древней нацией. Возбуждены своей избранностью, допуском к совершенно секретным раскладам мировой геополитики. И то, что им как бы «запрещено» писать об итогах встречи, только подстегивает к кропанию восторженных отчетов. «Офф-рекордс», х…ле. Но могу намекнуть, что «будет очень весело». А еще Петр Алексеевич пришел к секте пропрезидентских блогеров в неформальном прикиде. То ли в трениках с продавленными коленками, то ли с супругой Мариной. Точно никто не решился написать. Сами понимаете, полная секретность, допуск к национальной тайне, соучастие в творении новейшей истории. Это очень сильно бьет по психике.

Помню, был у меня журналист с прекрасной памятью. Специализировался на правовых материалах. Знал наизусть процессуальный кодекс, и стоило очень большого труда отучить его постоянно цитировать пункты и подпункты всяких там статей. Послал его на встречу «офф-рекордс» с тогдашним премьером Лазаренко. А, надо сказать, психика у него была абсолютно стабильная. Кроме кодексов и «DOOM», его вообще ничего не интересовало. И еще представительницы противоположного пола. Тогда это было нормально. Короче, сходил он, сел и зафиначил полный отчет с цитатами о встрече. Практически дословно. Память прекрасная, с принципами журналистской этики он отдельно не заморачивался. Спрашиваю: это типа можно печатать? Да, отвечает, му…к редкий, можно. Ладно. Через неделю примчались гонцы из Кабмина с кучей предъяв. Поговорили. Мысли премьера были извращены? Нет, говорят, все было документально точно зафиксировано, мы сверяли по стенограмме. Какие проблемы? Ваш журналист тайно пользовался диктофоном. Зову «провинившегося». Тот закрывает глаза и двадцать минут подряд излагает в наступившей тишине содержание «тайной беседы». Гонцы молча поднялись и очень быстро исчезли в дверях лифта.

К чему этот я? К тому, что всякие там встречи «офф-рекордс» и «личные беседы» – обыкновенный вариант сношения в мозг медиа-«спильноты». Она же пи...дота. Однажды Даниил Яневский (был такой му...г) организовал встречу с Леонидом Кучмой. Меня больше только поразило, что девяносто процентов беседы было посвящено Дмитрию Табачнику (тогдашний глава администрации Кучмы) и выбиванию здания под размещение союза журналистов. Не думаю, что с той поры что-то изменилось. Так вот, судя по соплям, которые размазывали в своих уютных бложиках «посвященные», президент великой нации просил «больше позитива в новостях». Ведь идет великая мировая информационная война, кибератаки следуют одна за другой, сломали «Твиттер» главкома, люди должны знать «правду». Правда заключается в том, что президент принял твердое решение идти на второй срок. Больше некому встать у руля нации и мозолистой рукой вести ее курсом вступления в НАТО.

Порошенко провалился во время своей пресс-конференции в конце февраля. Он столкнулся с откровенно «враждебным» поведением медиа-шакалов. Только про отпуск на Мальдивах три раза подряд спрашивали. Никто даже не подумал встать и посочувствовать гаранту нации, который столько сил тратит на гибридную войну с РФ. Вот ему и пришлось собирать блогеров, которые еще верят в «решительные реформы». На всю страну нашлось только восемнадцать человек в различной стадии шизофрении. Маловато, конечно, но хотя что-то.

Понимаю обеспокоенность Петра Алексеевича. Информационная лента событий дня ничем не отличается от сводок из зоны АТО. В Киеве даже покруче будет. Одна эпическая битва с гранатами эсбеушников с сотрудником полиции «спецпризначення» чего стоит. Его подозревали в торговле оружием. Погнались. Но полицейский оказался опытным и с помощью ловко брошенных двух гранат отбился от преследования. Или вот совершенно пошлый для столицы случай хулиганства: выстрел из гранатомета по ресторану в центре города. Или у мужика возле Администрации президента чуть было не вырезали почку ножом. Несостоявшийся «донор» скончался от потери крови. А позитивные «новости» от главы СБУ Грицака про готовящееся покушение на Порошенко с помощью гранатомета? Еще раз повторю: сводки АТО скучнее читать. Криминальные новости поярче будут.

Вот и появляются новости про «строительство самого большого в мире украинского космодрома в Австралии». Объявлен конкурс на поиск талисмана «стройки века». Думаю, это будет кенгуру в вышиванке, завернутый в жовто-блакитный флаг. Затем в дело пойдут агрохабы, кластеры в пустыне и стартап по строительству гиперлупа ДВРЗ (Киев) – Сидней. Позитив? Безусловно.

У восемнадцати блогеров впереди очень много работы. Надо рассказывать о бурном строительстве новых заводов в Тернополе по производству ковриков для «Ламборгини», завоевании передовых рубежей в IT-технологиях, повальном увлечении пенсионеров языком программирования «Питон» и постоянном расширении энергетической независимости от «Газпрома» с помощью чистейшего, очень калорийного польского газа.

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